Torino, Iago Falque allontana il mercato: «Non vedo l’ora di iniziare»

L’esterno offensivo del Torino Iago Falque, nel corso di un’intervista a Radio Marca, ha affermato di non veder l’ora di iniziare questa stagione con il club Granata

L’esterno del Torino Iago Falque, ancora tra gli indiziati per poter lasciare la formazione Granata, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marca. Il giocatore spagnolo, difatti, secondo le ultime indiscrezioni, con il calciomercato ancora aperto in uscita potrebbe partire e lasciare la rosa guidata da Mazzarri, ma da quanto affermato dallo stesso calciatore non si direbbe.L’esterno offensivo, seguito dal Siviglia, ha affermato che il Toro quest’anno ha una buona squadra e non vede l’ora di iniziare la nuova stagione. In merito al primo match di campionato Iago Falque ha ammesso: «La gara contro la Roma ha un sapore speciale, quando ero nella Capitale è stato un anno complicato ma allo stesso tempo molto bello».

Inoltre lo spagnolo ha confessato che l’obiettivo societario è quello di migliorare il risultato dell’anno scorso, rimanendo sempre concentrati partita dopo partita. Infine ultime dichiarazioni su una possibile convocazione in Nazionale: «È un sogno, ma non la vedo come un obiettivo personale. Se poi arriverà la chiamata, sarà la benvenuta».