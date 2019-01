L’attaccante del Torino, Iago Falque, ha parlato alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina

Iago Falque carica i suoi in vista della sfida di domani pomeriggio contro la Fiorentina. Il match di domani varrà i quarti di finale e per tale motivo l’attaccante granata non vorrà sprecare la ghiotta occasione di giocare in casa contro i Viola. Ecco le sue parole a Torino Channel: «In Coppa Italia bastano sei partite giocate bene per raggiungere la finale: un modo per entrare in Europa per noi, ma dovremo iniziare domani con la Fiorentina. Sono carico, voglio iniziare bene l’anno. Durante il girone d’andata ho avuto qualche infortunio, ma adesso voglio più continuità. Sono pronto, vogliamo raggiungere un altro obiettivo domani e passare ai quarti di finale».