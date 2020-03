Torino, in programma una doppia amichevole al Filadelfia

Torino, nella giornata di domani è in programma una doppia amichevole per i granata di Longo tra le mura del Filadelfia

Dopo la sosta forzata, lo slittamento di tutte le giornate. Un problema in più per il Torino, che a questo punto tornerà in campo sabato prossimo contro l’Udinese con una sola partita nelle gambe nelle ultime tre settimane.

Per questo motivo, Longo sta cercando di correre ai ripari al Filadelfia. Con sedute di grande intensità. E con una doppia amichevole, in programma per domani: al mattino col Gozzano e al pomeriggio con l’Alessandria, per permettere a tutti gli elementi di giocare un intero match. La scelta è ricaduta su formazioni professioniste, dopo lo stop al test con i dilettanti del Saluzzo in settimana, così da ospitare atleti iper controllati dai rispettivi staff medici.