Torino, Juric: «Con il Bologna sarà durissima»

Le parole di Ivan Juric in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Torino e Bologna: «Il nostro spirito è fare il meglio nelle prossime partite»

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Torino di domani contro il Bologna. Di seguito le sue parole.

PREPARAZIONE – «I ragazzi si sono allenati bene, sono gli stessi dell’altra volta senza Ricci squalificato. Sarà durissima, il Bologna ha talento e con Thiago Motta hanno alzato il livello».

ULTIMO TRENO PER L’EUROPA – «Il nostro spirito è fare il meglio nelle prossime partite. A livello di gioco sono soddisfatto, ci mancano i risultati e siamo scadenti nei particolari. In queste ultime partite vogliamo ripetere le prestazioni, aumentando qualità nei particolari: concediamo poco, ma subiamo tanto».

TROPPI GOL PRESI – «La cosa strana è che non subiamo niente, davvero poco, ma prendiamo tanti gol. Con la Juve tre angoli e due gol, con la Cremonese due tiri in porta e due gol. E’ un momento così, a volte subisci di più e ti va meglio. La difesa sta facendo bene, ma ciò che scappa prendiamo gol».

GRAVILLON – «Sono soddisfatto, voglio vederlo in partita. Per domani dobbiamo decidere, mi sta dando buone sensazioni. Ora valuteremo se adesso o più avanti».

BOLOGNA – «Il Bologna è da anni che cercano di fare il salto, hanno giocatori di alto livello. Non sono mai andati in Europa, ma là davanti hanno tanti giocatori di qualità e anche negli altri reparti. Quest’anno hanno anche Soumaoro e Lucumì che concedono meno».

RADONJIC – «Siamo abituati, in questi anni abbiamo giocatori con i quali devi lavorare tanto o arrivano da esperienze negative. Con Radonjic è la stessa cosa, ci sono alti e bassi: l’altro giorno è stato un basso clamoroso, poi ora si riparte. Spero che questi mesi gli servano, è una cosa anche per la squadra…Quando perdi un derby, c’è anche la squadra che non accetta certe situazioni. Spero che capisca che il calcio non è solo dribblare, ma anche altre soluzioni. E a noi è mancato l’altra sera. E’ un grande peccato, un attimo prima abbiamo preso una traversa e stavamo facendo bene. Però si azzera e si riparte, sperando che capisca l’importanza della situazioni».