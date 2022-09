Torino, Juric: «Meritavamo di più, condannati dagli episodi»

Ivan Juric ha parlato dopo la sconfitta del suo Torino contro l’Atalanta: le dichiarazioni del tecnico dei granata

Ivan Juric ha parlato a Dazn dopo Atalanta-Torino.

LE PAROLE – «Per lunghi tratti abbiamo fatto bene, ma abbiamo perso a causa degli episodi. Abbiamo concesso due rigori che non dovevamo concedere e per via di un tiro dai trenta metri. Sono contento per come abbiamo giocato, dispiace la sconfitta ma il calcio è così. Alla fine gli episodi sono determinanti, ma avremmo meritato di più».