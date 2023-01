Torino, Juric: «Mi aspettavo una partita così, non sono deluso»

Le parole di Ivan Juric in conferenza stampa dopo il pareggio del Torino contro il Verona: «Non sono deluso»

PARTITA – «Mi aspettavo una partita così, sapevo che sarebbe stata difficile. Abbiamo fatto il primo tempo giusto, non siamo riusciti a fare alcune giocate anche per il valore degli avversari. Preso gol su corner, poi pareggiato e non abbiamo concretizzato, pur rischiando su Lazovic. Ma non sono deluso».

CORRISPONDENZA TRA VALORE DEL VERONA E CLASSIFICA – «C’è poca differenza tra essere noni o decimi ed essere in zona retrocessione, se fai errori li paghi. E’ il caso anche del Toro, ha lottato per salvarsi e basta poco per fare come quest’anno o l’anno scorso. Il Verona ha fatto ottime prestazioni, ma ha sbagliato qualche dettaglio. Ora stanno sistemando le cose e possono fare molto bene nel ritorno».

RISULTATO – «Abbiamo dominato nel primo tempo, ma non siamo riusciti a creare e abbiamo giocato con la testa giusta. Si è complicata dopo il gol, ma ho visto bene la mia squadra negli ultimi minuti».

VINCERE SPORCO – «É una qualità, secondo me. Non è mentalità, è qualità: così dipendono i valori di mercato, perché chi vale 10 fa gol e chi vale 2 non lo fa. La mentalità c’è stata, è mancata qualità. Abbiamo attaccato tanto nel finale, potevamo sfruttare meglio le ultime due situazioni».