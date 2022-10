Il Torino si aggrappa a Pellegri per uscire dall’incubo

Juric punta su Pietro Pellegri per l’attacco del suo Torino e si aggrappa a lui per uscire dall’incubo delle ultime partite

Mancano i gol e mancano i punti, visto che nelle ultime sfide è arrivato il solo punto contro l’Empoli. Dall’addio di Belotti, manca un centravanti che possa dare continuità ai granata. Il tecnico non ha dubbi e Pellegri deve ripagare la fiducia per far uscire dalla crisi il Torino. I granata si aggrappano al 2001. Lo scrive Tuttosport.