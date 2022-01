Torino, Juric: «Vittoria meritata, abbiamo dominato la Sampdoria»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore del Torino Juric ha parlato dopo la vittoria contro la Sampdoria

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria per 2-1 contro la Sampdoria.

SAMPDORIA TORINO – «Vittoria meritata, abbiamo creato tanto, è stata dura fino alla fine perché loro hanno avuto un’occasione. Abbiamo dominato la partita, il pareggio sarebbe stato un peccato».

SOGNO EUROPA – «Finora ci siamo conquistati la posizione in cui ci troviamo. Ora noi pensiamo solo al Sassuolo che è una squadra favolosa in attacco. Vogliamo stare più alti possibile in classifica».

