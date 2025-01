Torino, il patron del club Urbano Cairo presente oggi nell’allenamento pre derby della Mole, ecco qui cos’è successo prima della stracittadina, le foto

Il conto alla rovescia segna meno 2. Tra all’incirca 48 il Torino scenderà in campo contro la Juventus nel derby della Mole. Sabato sera infatti, alle 18 in punto, i granata allenati da Paolo Vanoli affronteranno i rivali bianconeri seguiti da Thiago Motta. Bene, proprio in previsione con l’avvento della stracittadina piemontese, anche il patron del club Urbano Cairo ha voluto far sentire la propria voce.

Come comunicato dal Torino sugli appositi portali ufficiali, l’imprenditore alessandrino ha raggiunto la squadra nel corso della seduta odierna al Filadelfia. Nella sequela di foto diramate dal Toro si vede infatti lo stesso Cairo scherzare con Milinkovic Savic, ma anche abbracciare Nikola Vlasic e scambiare quattro chiacchiere con il centrocampista Tameze. Benché non sia la prima volta nell’arco della stagione che l’editore di Masio si rechi a sorpresa tra le mura dell’impianto sportivo un tempo di Valentino Mazzola e compagni, l’intento sembra chiaro: motivare la formazione in vista dell’appuntamento con gli avversari.

Domani invece, come altrettanto prontamente reso noto dal Torino, sempre sui rispettivi canali, l’ultima seduta prima della partita andrà in scena – al Filadelfia ovviamente – a porte aperte. A partire dalle 16e45 i fan sabaudi saranno quindi attesi sui gradoni dello stadio. Chi non ci sarà è però per forza di cose proprio Cairo, complice la contestazione che da mesi imperversa nella piazza granata per il suo operato in materia di calciomercato e non solo. Appuntamento per lui al Grande Torino: il saluto propiziatorio al gruppo vanoliano porterà fortuna contro la Juventus? Vediamo la nota del Toro, le immagini sul portale web di Via Viotti.

