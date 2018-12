L’allenatore del Torino, Walter Mazzarri, è stato intervistato alla cena di Natale granata per parlare del Derby contro la Juventus

Prima della cena di Natale della dirigenza granata di questa sera a Castello di Montaldo, il mister del Torino, Walter Mazzarri, è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport per parlare del Derby di sabato sera. I granata affronteranno la Juventus nel suo periodo migliore e con l’obiettivo di strappare punti importanti in classifica. Ecco quanto ha dichiarato: «Come affrontare una squadra come la Juve? Così come abbiamo affrontato il Milan, sperando che gli episodi ci vadano anche a favore. La Juventus è una squadra che vince sempre, in qualsiasi occasione; noi ce la metteremo tutta perché le partite finiscono al 95esimo. L’atmosfera pre-Derby? Da quando sono venuto qui ho capito che i tifosi ci tengono tantissimo al Derby. Non voglio fare proclami, ma son sicuro che daremo il massimo. Il CR7 del Toro? Lasciamo perdere. Alla fine lo siamo tutti. Un giudizio sul Napoli? Vorrei fare un in bocca al lupo a tutte. A Napoli ho passato 4 anni bellissimi, loro hanno qualcosa in più, ovvero un allenatore come Ancelotti che conosco da tanti anni. Io e Allegri legati da Livorno? Bè lui è livornese doc, io provinciale. Ogni uomo ha la sua personalità e il suo carattere. Allegri ha dimostrato il suo valore da anni».