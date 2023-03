Torino, Karamoh: «Vinciamo oggi per dimenticare il derby»

Yann Karamoh, attaccante del Torino, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Bologna: le sue dichiarazioni

Yann Karamoh, attaccante del Torino, ha parlato a Dazn prima del match con il Bologna.

LE PAROLE – «Abbiamo giocato bene nel primo tempo del derby, ma non siamo rimasti in partita fino alla fine. Ora dobbiamo dimenticare quella sfida e pensare a quella di oggi perchè abbiamo l’opportunità di fare tre punti in una partita contro una buona squadra».