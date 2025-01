Torino, Lazaro all’Inter? La verità sulla voce di calciomercato 

Il Torino lavora sul calciomercato, ecco la verità sulle voce di Tajon Buchanan dall’Inter con il prestito di Valentino Lazaro in nerazzurro

Il Torino di Urbano Cairo continua a lavorare in materia di calciomercato. In modo particolare, i granata sembrerebbero alla ricerca di un attaccante, oltre che di un esterno da regalare a Paolo Vanoli. Bene, come rivelato da Tuttosport questa mattina emergerebbe una novità importante sulla freccia destra dell’Inter Tajon Buchanan. I nerazzurri potrebbero infatti prestare al dt Davide Vagnati il candese, il quale è alla ricerca di un maggior minutaggio in campo. Su di lui però, ci sarebbe anche l’attenzione del Monza, oltre che del Villarreal e del Galatasaray.

Al tempo stesso, si legge sul quotidiano torinese stamane, andrebbe smentita la possibilità che Valentino Lazaro (finito al centro di voci di calciomercato legate a un possibile scambio con Buchanan) possa tornare proprio all’Inter anche solamente in prestito dal Torino. Si attendono novità sul fronte Buchanan quindi.