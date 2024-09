Torino Lazio, Guendouzi ANCORA contro i granata: il PRECEDENTE

Mattéo Guendouzi, centrocampista della Lazio, è tornato al gol nella sfida delle 12:30 contro il Torino

Il Torino nel destino di Mattéo Guendozui. Il centrocampista della Lazio ha sbloccato la partita delle 12:30 siglando il suo primo gol stagionale in occasione dell’1-0, un tiro forte e centrale su assist di Tavares.

L’ultima rete dell’ex Marsiglia era stata segnata proprio al Torino il 22 febbraio 2024, anche in quel caso servi per stappare la lattina in un match fino a quel momento bloccato.