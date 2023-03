Torino, le conferma dei titolari per convincere Juric

Il futuro di Ivan Juric sulla panchina del Torino verrà sciolto con ogni probabilità a fine aprile, ma la società ha un piano per convincerlo

Il futuro di Ivan Juric sulla panchina del Torino verrà sciolto con ogni probabilità a fine aprile, ma la società ha un piano per convincerlo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Vagnati e Cairo potrebbero confermare lo zoccolo duro della squadra per cercare di ammorbidire il tecnico in vista della sua decisione di sedersi o meno sulla panchina granata nella prossima stagione. In confermati? Da Milinkovic Savic a Buongiorno, Schuurs e Sanabria oltre a Ilic, Ricci e Singo. Questi e non solo i ragazzi che la società vuole tenere per il prossimo anno.