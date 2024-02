Torino Lecce: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Olimpico andrà in scena la sfida di Serie A tra Torino e Lecce: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

All’Olimpico andrà in scena la sfida di Serie A tra Torino e Lecce. Obiettivi opposti per le due squadre con i granata a caccia dell’ultimo treno per tenersi agganciato al trenino Europa. I salentini, invece, sono alla ricerca di punti per la salvezza e per dimenticare il 4 a 0 subito con il Bologna. Non sarà una gara dall’esito scontato, ma anzi ci si aspetta una partita aperta e giocata bene da entrambe le squadra con tante occasioni. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ilic, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone. All. D’Aversa

Torino-Lecce: orario e dove vederla

Torino-Lecce gara delle ore 19 del venerdì, aprirà la venticinquesima giornata della Serie A, la sesta del girone di ritorno. All’Olimpico Grande Torino sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sulle rispettive App scaricabili su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.