Torino, l’obiettivo Ilkhan: «Non so cosa farò, ma darò sempre il massimo per il Besiktas»

Emirhan Ilkhan, obiettivo di mercato del Torino, ha rilasciato un comunicato sulla sua situazione di mercato

LA NOTA – «Da ieri sera sento il bisogno di fare un comunicato in merito alla notizia sulla stampa del mio trasferimento all’estero. Ho rinnovato il contratto con il mio club a giugno e, quando ho firmato, ho chiesto loro di mostrare comprensione per poter partire in cambio di una certa cifra se fosse arrivata un’offerta adeguata dall’estero. Alla fine di tutto, non so se mi trasferirò o meno. Tuttavia, vorrei condividere quanto sia difficile questa situazione per me. Se andrò all’estero, farò del mio meglio per rappresentare il Beşiktaş e il calcio turco nel miglior modo possibile».