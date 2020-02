Torino, Longo: «Ansaldi? Non volevo farlo entrare oggi»

Moreno Longo si gode il rientro in campo di Ansaldi dopo l’infortunio, ma svela un particolare retroscena sul suo ingresso contro la Sampdoria

Nel corso della sua intervista post-partita a Sky Sport, Moreno Longo ha parlato anche del ritorno di Christian Ansaldi, subentrato al 75′ di Torino-Sampdoria dopo un lungo periodo fuori dal rettangolo verde.

«Siamo felici per il suo rientro, perché ci dà un’alternativa. In questo momento abbiamo bisogno di recuperare i giocatori importanti fermi per infortunio come Baselli e Zaza. Avrei preferito non farlo entrare oggi, perché aveva lavorato poco con la squadra».