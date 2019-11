Torino, Mazzarri: «Non era facile contro il Genoa. Serve squadra unita»

Walter Mazzarri applaude la prestazione del Torino, uscito vittorioso da Marassi: il commento dopo il trionfo contro il Genoa

Il Torino di Walter Mazzarri conquista tre punti d’oro vincendo in casa del Genoa. Il tecnico granata, intervenuto a Sky Sport, ha stilato il suo bilancio dopo i 90′ di Genova.

«Non era facile in uno stadio così caldo. Nel primo tempo siamo partiti bene, poi ci siamo abbassati troppo e loro ci hanno messi in difficoltà per una quindicina di minuti. Siamo stati bravi però a non prendere gol e alla fine siamo stati premiati. In questo momento avevamo bisogno di sentire la squadra unita e compatta. Il fatto di non aver subito una rete è un grande punto di partenza».