Torino, Mazzarri: «Volevo vincere per forza, amaro Natale»

Walter Mazzarri fa mea culpa per la sconfitta contro la Spal. Ecco le parole del tecnico del Torino ai microfoni di DAZN.

MAZZARRI – «Eravamo messi bene, volevo vincere per forza anche in dieci, probabilmente è stato un errore, con l’ultimo cambio ho voluto rischiare e vincere. I ragazzi hanno dato tutto, è un momento così. Mi dispiace, amaro Natale. Si è concesso qualcosa di troppo nel primo tempo. Abbiamo avuto presupposti per chiuderla, abbiamo concesso 2-3 ripartenze ed abbiamo rischiato. Abbiamo preso gol e non dimenticate che c’era Ansaldi fermo».