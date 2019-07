Torino, che entusiasmo: bagno di folla a Bormio per Moretti – VIDEO

Moretti è acclamatissimo dai tifosi del Torino giunti a Bormio per il ritiro. Il bagno di folla del popolo granata per il dirigente

(dal nostro inviato a Bormio) – A Bormio, i tifosi del Torino, fanno sentire la loro voce. Tanto l’entusiasmo tra i supporter granata, che non vedono l’ora di iniziare la nuova stagione. Oggi, il giorno dopo la presentazione ufficiale del club, c’è stato un vero e proprio bagno di folla per la rosa e non solo: uno dei più acclamati è stato Moretti.

Il neo collaboratore tecnico del club granata ha ricevuto tantissimi applausi dai tifosi presente ed è stato fermato per foto e autografi.