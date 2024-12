Torino Napoli, bellissimo gesto dei fan partenopei al passaggio degli atleti diversamente abili granata: il racconto

Un bellissimo gesto è andato in scena nell’intervallo di Torino Napoli, così i fan campani in trasferta con il Torino for disabled, il racconto dallo Stadio

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). E’ da una manciata di secondi o poco più iniziato il secondo tempo di Torino Napoli, big match offerto dal palinsesto della giornata numero 14 di Serie A. Se sul terreno di gioco la compagine allenata da Paolo Vanoli e quella seguita da Antonio Conte si stanno dando battaglia lo stesso possiamo dire (metaforicamente parlando) dei tifosi sugli spalti. Sono infatti tantissimi i sostenitori campani giunti all’ombra della Mole, non da meno i fan granata presenti tra le mura amiche.

E’ però nell’arco dell’intervallo della gara che si è consumato un episodio singolare quanto ammirevole. Mentre Sanabria, compagni e avversari, rientravano negli spogliatoi per la canonica pausa, il Torino for disabled – squadra ufficiale degli atleti piemontesi diversamente abili – ha completato il giro del campo. Il motivo? Semplice, mostrare a tutti gli spettatori sui gradoni del Grande Torino il trofeo appena vinto nel campionato da loro dispuato.

Bene, applausi scroscianti sono piovuti da tutti i settori dello Stadio. Dalla Tribuna alla Curva Maratona, passando per i distinti e (soprattutto) il settore ospiti. Per forza di cose nel completare l’anello ai limiti del terreno di gioco i giocatori sono difatti transitati anche sotto lo spicchio occupato dai circa 2000 partenopei presenti. Gli stessi – nonostante la maglia non sia ovviamente la stessa – hanno apprezzato l’impresa dalla formazione granata. Ma non solo, hanno accompagnato i cori e gli attestati di stima a gesti rivolti ad invitare gli stessi giocatori ad ‘alzare’ metaforicamente il trofeo al cielo. Intonando quindi i classici olè. Un bellissimo gesto a fare da cornice ad una partita (almeno per il momento) altrettanto bella.

SEGUI QUI LA DIRETTA TESTUALE DI TORINO NAPOLI