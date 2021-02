Nessun nuovo caso di positività al Coronavirus dopo l’ultimo giro di tamponi in casa Torino: attesa per la decisione dell’ASL

Come informa l’ANSA, l’ultimo giro di tamponi in casa Torino non ha dato rilevato nuove positività: il conto, dunque, resta a dieci casi di Covid-19, otto calciatori e due membri dello staff.

Adesso si attendono le disposizioni da parte dell’Asl circa ripresa degli allenamenti e la trasferta a Roma contro la Lazio al momento programmata martedì 2 marzo.