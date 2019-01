Torino, N’Koulou out per febbre: Fiorentina a rischio? 

Un attacco febbrile ha costretto il difensore del Torino, N’Koulou, a non prender parte all’allenamento odierno: Fiorentina a rischio?

Il difensore del Torino, Nicholas N’Koulou non ha preso parte all’allenamento odierno del Filadelfia. Il motivo? Un brutto attacco febbrile. A pochi giorni giorni dalla sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, la difesa granata appare quindi decimata con Moretti out per una lieve lesione agli adduttori della coscia destra e con N’Koulou out per influenza. Vedremo se almeno l’ex Lione riuscirà ad esserci per l’importante impegno di domenica.