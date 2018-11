Con il mercato di gennaio, il Torino ha pronta l’offerta per far vestire ad Antonio Candreva la maglia granata

Manca ancora molto alla riapertura del mercato con la finestra invernale, ma molte squadre si stanno già attrezzando per piazzare i primi colpi, tra maxi offerte e occasioni imperdibili. Non manca ovviamente il Torino, che secondo alcune indiscrezioni starebbe preparando un’offerta ufficiale all’Inter per portare sotto la Mole Antonio Candreva. L’esterno nerazzurro sta trovando molto meno spazio tra i titolari rispetto alla passata stagione dopo l’ottimo adattamento di Politano. Già in estate Candreva era stato inserito nella lista partenti, salvo poi rimanere a Milano.

Il Toro potrebbe sfruttare la velocità e la forza fisica dell’azzurro sulla fascia destra, puntando su di lui come riserva di lusso da inserire a partita in corso. Nel caso, sarebbe utile valutare un conseguente cambio di modulo, dal 3-5-2 al 4-3-3 a lui più congeniale.