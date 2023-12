Torino, Radonjic ancora punito da Juric

La doppietta di Salerno è soltanto un lontano ricordo di Radonjic, perché da quel momento qualcosa in casa Torino si è inceppato

Ivan Juric ha utilizzato il pugno duro con il suo trequartista reo di non allenarsi al 100%. Un modo di fare che ha mandato su tutte le furie il tecnico e non solo. Anche la società non sarebbe contenta del ragazzo e anche contro il Frosinone guarderà i suoi compagni da casa. Lo scrive Tuttosport.