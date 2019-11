Torino e River Plate: il ricordo del 26 maggio 1949 – FOTO

Torino e River Plate sono indissolubilmente legati da quel tragico 1949. Dopo la tragedia di Superga, avvenuta il 4 maggio, il River Plate, che vantava campioni del calibro di Di Stefano, volle giocare una partita contro i granata.

Con la maglia granata scesa in campo quello che fu ribattezzato Torino Simbolo, una selezione dei migliori calciatori di Serie A: l’incasso della gara del comunale fu devoluto alle famiglie dei caduti di Superga. Torino e River Plate continuano a dimostrarsi affetto su Twitter.

🇮🇹Grazie amici del @RiverPlate per questo bellissimo regalo: la nostra amicizia durerà per sempre.

E buona fortuna sabato per la finale!

🇦🇷Gracias River Plate por este hermoso regalo: nuestra amistad durará para siempre

¡Y suerte este sábado en la gran final!#EternaAmicizia pic.twitter.com/lqNTFkgXNv

— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) November 18, 2019