Ricardo Rodriguez del Torino è ufficialmente un nuovo giocatore del Betis, ecco il messaggio d’addio dell’ex granata ai propri tifosi

119 presenze ed un gol, questo è il bottino confezionato da Ricardo Rodriguez nella sua pluriennale esperienza con la maglia del Torino. Approdato nel lontano 2020 all’ombra della Mole, fu uno dei primi innesti di calciomercato voluti dall’allora tecnico granata Marco Giampaolo (che lo andò a prelevare, non a caso, dalla sua ex squadra: il Milan). E se con l’allenatore di Bellinzona lo svizzero ritrova la titolarità in Serie A che aveva perso con i rossoneri, è un anno dopo – questa volta con Ivan Juric sulla panchina sabauda – che per Rodriguez arriva la tanto anelata consacrazione.

Pedina inamovibile dello scacchiere del Torino, le partite saltate dall’elvetico (sempre nel triennio Juric) causa infortuni o scelte tecniche, si annoverano sulle dita di al massimo due mani. Ma non solo, nel 2022 – in seguito ad alcuni diverbi tra la società e il Capitano del Toro Saša Lukić, è proprio Rodriguez ad ereditare la fascia al braccio. Una scelta voluta ed apprezzata dai tifosi. Ancor di più quando, in occasione della commemorazione dei caduti di Superga, il nativo di Zurigo cede gentilmente l’incarico dalla lettura dei nomi del Grande Torino (compito solitamente delegato al capitano del club) ad Alessandro Buongiorno.

Questo, fino al termine della stagione 2024, quando le strade tra Rodriguez ed il Torino si separano definitivamente. Complice anche l’addio dello stesso Juric il classe ‘92 saluta a tutti gli effetti il Piemonte, ritenendo appunto terminata la sua avventura al Toro. Il Betis – con cui nella giornata di ieri ha firmato un contratto valido fino al 2026 – è ora nel suo destino. Non prima però, di aver salutato i fan granata con un messaggio via social. Di seguito le parole di Ricardo Rodriguez diramate tramite il proprio account ufficiale Instagram.

RODRIGUEZ TORINO – «Cari tifosi, È il momento di dirvi addio ma prima voglio ringraziarvi di cuore. Un ringraziamento speciale va a Mister Juric, a tutto il suo staff e a tutti i miei compagni di squadra. Mi avete aiutato a migliorare dal punto di vista sportivo e mi avete arricchito umanamente. La vostra fiducia ed il vostro sostegno mi hanno sempre stimolato a fare del mio meglio. Porterò sempre nel mio cuore il ricordo di questi anni trascorsi in questo grandissimo club. (Ricorderò tutti i momenti trascorsi in campo, le vittorie e anche le sconfitte.) Grazie di tutto!»