Torino, Sanabria a caccia del gol: obiettivo doppia cifra

L’attaccante del Torino Sanabria esalta il gioco di Juric e ora ha nel mirino la doppia cifra mai raggiunta in carriera

Tony Sanabria non ha mai fatto rimpiangere Belotti in questo anno in granata. Anzi, con lui al centro dell’attacco il Torino di Ivan Juric si esalta. E per il paraguaiano parlano i numeri. Da quando è arrivato 13 mesi fa, nessuno ha segnato quanto lui sotto la Mole. Undici gol, di più anche del Gallo.

E ora, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Sanabria ha messo nel mirino un obiettivo: raggiungere la doppia cifra in un campionato mai conquistata in carriera. Ora è quota sei, agguantato il suo record personale in stagione, e serviranno quattro gol nelle ultime quattro partite per spuntare anche questo traguardo.