Torino, Sazonov capo ultras: scatena così i fan in Turchia Georgia ad Euro2024 – VIDEO

Saba Sazonov versione capo ultras, aizza i fan in Turchia Georgia ad Euro2024, ecco la foto del difensore del Torino

Cosa fa Saba Sazonov quando non gioca a calcio? Semplice, il capo ultras. Ironia? Certo, ma con una buona dose di realismo, basta scandagliare i video del difensore del Torino che in poche ore nella giornata di ieri hanno fatto il giro del web. Nei filmati ecco il roccioso centrale granata inneggiare cori e scaldare i tifosi alle sue spalle sulle tribune del Westfalenstadion di Dortmund in occasione di Turchia Georgia.

Sazonov – non convocato con la “sua” Georgia appunto per Euro 2024 – ha voluto ugualmente assistere all’esordio dei propri connazionali nel campionato europeo. Ed è così che come un normale tifoso anche il classe 2002 si è appostato sui seggiolini a bordo campo. Normale, come testimoniano i video, sino ad un certo punto perché proprio il numero 15 si è prodigato a gran voce per ‘aizzare’ i sostenitori a favore dei calciatori in campo.

This is Saba Sazonov – Defender of our national football team. He wasn't called for the Georgia at #EURO2024 even when deserved to be there, but instead of watching games at home, he went to Germany and stands in front of the Georgian fans to cheer first! 🇬🇪 🎥 @Geo__team pic.twitter.com/hxjc3Nbt3s — Giorgi Kokiashvili 🇬🇪 (@iHeartGeorgius1) June 19, 2024

Peccato però, che il suo impegno non ha portato ai risultati anelati. La Georgia ha perso 3-1 contro la Turchia, rendendo di conseguenza il cammino verso la qualificazione agli ottavi del torneo già in salita. Sazonov avrà comunque occasione per rifarsi questo sabato contro la Repubblica Ceca. In attesa naturalmente di fare ritorno a Torino per il ritiro estivo e magari (proprio grazie al Torino) conquistare a tutti effetti la Nazionale. Questa volta però,da protagonista in campo.