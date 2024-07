Torino, ANSIA Schuurs: oggi gli esami al ginocchio DECISIVI a Londra: QUANDO può rientrare

Le ultime sulle condizioni di Peer Schuurs, difensore centrale del Torino, dopo il grave infortunio al ginocchio

Secondo quanto riportato da La Stampa, quella di oggi è una giornata decisiva per definire il futuro di Peer Schuurs. Il difensore olandese, fuori dalla scorsa stagione per l’infortunio al crociato, è infatti a Londra per svolgere dei nuovi esami.

Da questi si capirà se sarà necessaria una nuova operazione, con il rientro in campo che slitterebbe all’inizio del 2025. In quel caso il Torino andrebbe sul mercato, con Erlic e Nastasic che restano gli obiettivi principali.