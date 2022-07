Il Torino scommette su Bayeye, Juric prova il vice-Singo

Il secondo acquisto granata (dopo il riscatto di Pellegri) è il terzino classe 2000: arriva dal Catanzaro, sarà esaminato da Juric

Il Torino ci prova con una scommessa, in attesa dei colpi di mercato il presidente Cairo e il direttore tecnico Vagnati puntano su Brian Bayeye. Il classe 2000 è ufficialmente un nuovo giocatore granata, è il secondo acquisto dell’estate dopo il riscatto a titolo definitivo di Pietro Pellegri. L’esterno ex Catanzaro non è arrivato in tempo per il raduno di ieri, ma ha mosso oggi i primi passi nel mondo Toro: dopo le visite mediche di rito, ecco il primo allenamento al Filadelfia. E il tecnico Ivan Juric ha cominciato a studiarlo.

Possibile vice-Singo

Francese di origini congolesi, Bayeye si è messo in mostra nell’ultima stagione di serie C. Il Catanzaro è arrivato fino alle semifinali play-off, il ragazzo è stato una delle sorprese dell’annata: nessun gol all’attivo, ma sette assist confezionati nelle 30 apparizioni messe insieme. E, soprattutto, la soddisfazione di essere nominato miglior giocatore della categoria.

E’ un esterno destro, proprio in quel ruolo il Toro aveva bisogno di rinforzi: con l’addio di Ansaldi e il futuro di Aina incerto perché in scadenza di contratto, Bayeye può rappresentare il sostituto di Singo. E’ proprio quella la fascia di preferenza del classe 2000, ora Juric avrà la possibilità di valutarlo in ritiro. Bayeye, intanto, non vede l’ora di iniziare.

«Mi piace il gioco del mister»

«Sono felicissimo di essere qui, non vedo l’ora di scendere in campo e di mettermi a disposizione del mister e della società» le sue parole appena sbarcato sotto la Mole. Ai microfoni di Torino Channel svela le sue caratteristiche: «La mia dote principale è la corsa unita alla tecnica, mi piace fare avanti e indietro sulla fascia: ecco perché mi piace il gioco del mister, è bello perché ci sono gli esterni alti e siamo portati ad attaccare». Adesso parlerà il campo, Bayeye è pronto alla nuova avventura.