Torino, in campo per allenarsi soltanto la prima squadra di Longo: stop totale dalla Primavera fino alla Femminile

Stop totale dell’attività in casa Torino. Con tutte le selezioni granata che hanno sospeso anche gli allenamenti: dalla Primavera di Sesia fino alla Scuola Calcio, passando per il settore Femminile.

Unica eccezione, almeno per il momento, la prima squadra di Longo. Che anche ieri è scesa in campo al Filadelfia per una doppia seduta rigorosamente a porte chiuse.