Torino, Singo: «Arrabbiati dopo Roma. Vinciamo la prossima partita»

Wilfried Singo, centrocampista del Torino, ha commentato la sconfitta subita contro la Roma. Le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club granata.

ROMA TORINO – «Oggi è stata una partita difficile per noi, dobbiamo fare di più e lavorare di più. Ora dobbiamo vincere la prossima partita. Siamo arrabbiati, perché abbiamo creato qualche buona occasioni ma non abbiamo fatto gol. Il calcio è così, come detto prima dobbiamo lavorare di più. La differenza tra il rendimento in casa e quello in trasferta? A Torino ci sono i tifosi che ci aiutano».