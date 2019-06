Torino, la situazione secondo portiere: tutti i nomi per il vice-Sirigu

Il Torino cerca il vice-Sirigu: chi saranno il secondo e il terzo portiere della prossima stagione? ecco i nomi. Mentre su Rosati e Ichazo…

In questa stagione la porta del Torino è stata monopolizzata da Salvatore Sirigu. Il secondo, Ichazo, non ha mai sfigurato nelle poche chance offerte. Il terzo, Rosati è stato più che altro uomo spogliatoio. Per la prossima stagione, tuttavia, ci sarà necessità di rifondare il parco portieri a disposizione di Mazzarri.

La certezza, così come la è stata durante la stagione, è Sirigu (con un occhio sul mercato). Ichazo e Rosati, entrambi in scadenza,non saranno confermati. In giro per l’Italia, altri tre nomi in prestito: Milinkovic Savic che tuttavia non ha convinto all’Ascoli, Zaccagno (Vibornese, Serie C) e Cucchietti (Alessandria, Serie C): gli ultimi due difficilmente potranno fare il salto di categoria mentre il primo potrebbe cambiare aria. Insomma, a Torino si cerca il vice-Sirigu, avanti le candidature.