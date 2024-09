Gli stipendi del Torino per la stagione 2024-2025, da Zapata a Vanoli, Adams e gli altri, la classifica dei più pagati tra granata per il prossimo anno

Il Torino targato 2024-2025 ha cambiato diametralmente faccia rispetto a quello sceso in campo nell’arco della passata stagione. Tanti gli uomini della scuderia granata ad aver salutato l’ombra della Mole in estate, mentre altrettanti hanno fatto capolino nel capoluogo piemontese proprio nei mesi più caldi dell’annno. Di conseguenza, anche il monte salari del club ha subito importanti ritocchi.

Quali sono dunque i calciatori del Torino più pagati? E più in generale, quali sono gli stipendi dei tesserati del club sabaudo per il campionato appena iniziato? Alle domande ha risposto Calcio e Finanza. La nota piattaforma ha infatti stilato la graduatoria dei salari percepiti da Duvan Zapata e compagni. Proprio il colombiano, a quanto si apprende, è il ‘paperone’ della squadra, mentre spicca il nome del neo arrivato Che Adams (terzo in ordine dei più remunerati), dal lato opposto di questa ipotetica classifica ecco il giovane Dembelè.

Ricordiamo che lo stipendio netto di Paolo Vanoli (non presente tra i dati) ammonta ad 1 milione netto, vale a dire circa la metà di quanto pattuito dal suo predecessore Ivan Juric. Di seguito quindi gli stipendi dei tesserati del Torino per la stagione 2024-2025. Tra parentesi l’ammontare lordo, alla sinistra invece la cifra netta. Emirhan Ikhan, Sebastian Walukiewicz, Mergim Vojvoda, Adam Masina, Adrien Tameze, Per Schuurs e Ivan Ilic – sottolinea infine il portale – hanno goduto degli sgravi del Decreto Crescita.