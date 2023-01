Torino, trauma alla coscia per Lukic, valutazione nei prossimi giorni

Analisi in corso in casa Torino per Lukic, che ha riportato un trauma alla coscia destra e le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni

Il Torino aspetta Sasa Lukic, al momento fermo per dei dolori alla coscia destra, monitorando quotidianamente le sue condizioni di salute. Di seguito il comunicato del club sull’allenamento odierno e il bollettino medico del centrocampista serbo.

«Allenamento mattutino al Filadelfia, in preparazione alla partita di sabato 21 gennaio a Firenze (calcio d’inizio ore 20.45) contro la Fiorentina. Programma personalizzato per Aina e Pellegri, terapie e lavoro differenziato per Schuurs post trauma contusivo al fianco sinistro. Lukic è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un trauma elongativo a livello della coscia posteriore destra. Il calciatore ha immediatamente iniziato le terapie del caso e verrà rivalutato clinicamente nei prossimi giorni. Domani in calendario una sessione di allenamento.»