Torino, una settimana in più per recuperare Baselli e Zaza

Torino, il rinvio della gara col Parma porta in dote una settimana in più per lavorare con Longo e per recuperare Baselli e Zaza

Una settimana in più di lavoro tra le mura del Filadelfia. Quanto ha portato in dote – se così si può dire… – l’emergenza coronavirus al Torino, che ieri non è potuto scendere in campo per la sfida al Parma.

Il gruppo granata ha così iniziato subito a guardare alla trasferta di sabato a Napoli, impegno per certo più complicato. Ma cui arrivare con diversi giorni in più di lavoro con Longo e con una condizione atletica migliore per gli appena recuperati Baselli e Zaza.