Torino Under 17, severa sconfitta con la Fiorentina per Semioli

Torino Under 17, severa sconfitta in casa della Fiorentina per i granata di Semioli: i viola si impongono per 5-0

Severa battuta d’arresto per l’Under 17 di Franco Semioli. Che perde contro la Fiorentina, patisce il sorpasso dei viola in classifica e si allontana contestualmente dalla zona playoff.

In terra toscana è decisivo un pessimo approccio alla gara da parte dei granata, che si ritrovano in svantaggio per 5-0 già nel primo tempo. Punteggio che non muta più in una ripresa in cui il verdetto è amaramente segnato.