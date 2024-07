I tifosi del Torino accolgono i ragazzi di Vanoli, atmosfera da brividi allo Stadio Filadelfia, il video dei fan granata all’allenamento

Ha risposto presente (non che ci fossero troppi dubbi) il pubblico del Torino. Questo pomeriggio il club granata si è ritrovato tra le mura dello Stadio Filadelfia per il consueto allenamento del pre-raduno. A cambiare è stato però il contorno, dato che per la prima volta nell’arco della settimana l’ingresso dell’impianto sportivo che un tempo fu di Valentino Mazzola è stato consentito anche ai tifosi.

Ed è così che oltre 2000 persone hanno assiepato le tribune del Fila in attesa di inneggaire i propri bianimini e (soprattutto) il neo-tecnico Paolo Vanoli. Proprio l’ex Venezia, non a caso, è stato come ampiamente prevedibile il più acclamato dai sostenitori sugli spalti. Il tifo del Torino – evidententemente – ha compreso l’entità della missione che aspetta l’allenatore di Varese all’ombra della Mole. Al classe ‘72 infatti, andrà il compito di raccogliere la pesante eredità lasciata da Ivan Juric e se possibile migliorare i risultati inalellati dallo stratega croato.

Insomma, malgrado una campagna acquisti che fatica a decollare e qualche partenza eccellente (vedi l’ex capitano Ricardo Rodriguez e giusto stamane il suo vice Alessandro Buongiorno) l’affetto dei supporters granata non è venuto meno. Anzi, per l’intera ora e mezza di allenamento Duvan Zapata e compagni sono stati accomapgnati da cori e canti in loro onore. La vicinanza offerta dai seggioli, d’altro lato, è poi stata ricambiata con saluti e cenni di stima prorpio da parte degli atleti. Seguiti da una sessione di selfie e autografi per i più fortunati.

Da domani il Torino tornerà dunque ad allenarsi al Filadelfia. E così farà sino al 16 di luglio, prima di recarsi in quel di Pinzolo (Trentino) per completare anche la parte più ‘corposa’ e impegnativa della preperazione estiva. La grinta e l’agonismo palesata da Vanoli e il suo staff non mancheranno di certo, quel che non ci sarà è appunto questa atmosfera: puntualmente fotografata dalle telecamere di CalcioNews24 nel video qui presente. Il pubblico Toro potrà difatti riabbracciare i propri beniamini in occasione della prima gara ufficiale della stagione. Appuntamento dunque a Torino Cosenza, in programma l’11 di agosto.