Torino, Vanoli a rischio esonero? I tifosi si schierano in suo favore, cos’è successo prima del Monza. E l’agente del tecnico…

Il futuro del tecnico del Torino Paolo Vanoli tiene in ansia i tifosi granata, retroscena prima del Monza, ecco cos’è successo, l’agente dell’allenatore…

Si aspettava un risultato diverso il Torino di Paolo Vanoli dal match andato in scena ieri pomeriggio contro il Monza. Ma a dire il vero, il primo ad aspettarselo era proprio il tecnico granata, che nella conferenza della vigilia aveva individuato i 3 punti come l’unico verdetto disponibile dalla sfida valida per la giornata numero 13 di Serie A. E invece, con i brianzoli i piemontesi non sono andati oltre l’ 1-1, confezionando una prova solo a trattati soddisfacente. Per giunta in casa e con la penultima forza della classifica.

Un pareggio dal sapore insipido, che ha tinto di malinconia la domenica novembrina, caratterizzata in quel di Torino dalla dura contestazione inscenata dalla Curva Maratona (prima e durante la gara) nei confronti del presidente del club Urbano Cairo. A tal proposito, a fare da contraltare alle lamentele avanzate dai tifosi per l’operato dell’imprenditore alessandrino, sono stati gli applausi e gli attestati di stima prodigati senza soluzione di continuità dalla stessa tifoseria proprio verso Vanoli.

Fa scuola quanto accaduto in un particolare momento della già citata manifestazione. Quando la fiumana di ultras partita dal Piazzale Grande Torino ha raggiunto il controviale di Corso Agnelli all’altezza della tribuna infatti, un tifoso brandito di megafono ha intonato parole al miele per l’ex Inter e Venezia. «Vanoli non ha colpe» il sunto del discorso. Condito da: «Deve rimanere con noi!». A cui – come appreso da CalcioNews24 presente sul posto – hanno fatto seguito cori dedicati al mister di Varese dai circa 4000 presenti.

Insomma, il messaggio pare più che comprensibile. Anche in queste ore in cui da più lati hanno ricominciato a circolare (presunte) voci di un (altrettanto presunto) esonero di Vanoli, il popolo Torino ha scelto una posizione ben decisa. Lo stesso allenatore classe ‘72 dopo la partita ha ringraziato a microfoni aperti i supporters per l’accoglienza ricevuta, prima di puntare il mirino verso la prossima gara: in arrivo il 1° di dicembre col Napoli. Al suo fianco anche il navigato agente – nonché amico – Andrea D’Amico, presente ieri allo stadio per far sentire la propria vicinanza al suo assistito.