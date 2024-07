Dalle Olimpiadi a Pinzolo, una medaglia azzurra fa visita a Vanoli, ecco il racconto e quale atleta della nazionale ha fatto tappa a Pinzolo

Ormai non ci sono più dubbi, il Torino di Paolo Vanoli è una delle compagini che – in previsione del prossimo campionato – suscita maggiore curiosità. Sarà perché dopo tre anni targati Juric i piemontesi hanno cambiato ‘guardia’ sulla propria panchina. Sarà perché lo stesso allenatore, alla veneranda età di 51 anni (saranno 52 ad agosto) si prepara a compiere il proprio esordio nella massima serie italiana. Oppure, chissà, perché la scuderia di Urbano Cairo ha perso alcuni dei propri pezzi pregiati, acquisendone al tempo stesso di nuovo.

Sta di fatto, che centinaia e centinaia di tifosi nelle ultime due settimane si sono radunati in quel di Pinzolo (sede del ritiro estivo del Torino) per assistere ai primi allenamenti e o amichevoli della squadra. Tra questi – ci avranno fatto caso i fan più accorti – è stato (anche se solo per una giornata) presente, un supporters decisamente speciale. Di chi parliamo? Semplice, del campione azzurro Yemaneberhan Crippa, noto più semplicemente come Yeman Crippa.

Il nazionale italiano ha difatti raggiunto Duvan Zapata e compagni sabato 27 luglio, in occasione dell’amichevole disputata contro la Cremonese. O almeno questo recita l’Instagram Stories diramata dal classe 1996 sul proprio account social personale. Nel ritratto, ecco lo stesso Crippa trincerato dietro un timido sorriso, al fianco proprio del neo capitano del Torino Zapata. In sovrappressione il tag relativo al luogo dove l’immagine è stata scattata: Pinzolo appunto.

Già, perchè per chi non ne fosse a conoscenza l’azzurro ha scelto ancora una volta l’alta Val Rendena come campo-base per prepararsi alle prossime competizioni. Questa volta però, l’appuntamento in programma è la madre di tutte le gare: le Olimpiadi di Parigi 2024. Evidentemente, vista la stretta vicinanza con lo Stadio Pineta, Crippa ha quindi optato di godersi un momento di relax gustandosi così l’ultima sfida del Torino. Questo, malgrado il suo (dichiarato) tifo per l’Inter. Quel che è certo è che all’ombra della Torre Eiffel il mezzofondista avrà bisogno di ben più fortuna di quella palesata da Vanoli e i suoi, usciti sconfitti per 2-1 nel verdetto con i grigiorossi.