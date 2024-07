Il Torino è pronto a riabbracciare Nikola Vlasic, ecco quando torna dall’infortunio il fantasista granata, ha questa partita nel mirino

Nikola Vlasic è pronto a (ri)prendersi il Torino e, d’altro lato, il club granata non vede l’ora di (ri)vederlo in campo. Già, perché a ben vedere il club di Urbano Cairo ha dovuto fare a meno del proprio fantasista per la stragrande maggioranza della propria preparazione estiva. Ma, riavvolgiamo per un istante il nastro e ricordiamo effettivamente quanto accaduto all’ex stella del West Ham.

Tutto parte dallo scorso 3 maggio, data consacrata della sfida tra Torino e Bologna, nonchè dell’inizio del calvario di Vlasic. Contro gli emiliani di Thiago Motta un brutto infortunio costringe il trequartista a uscire anzitempo dal campo e la diagnosi è delle peggiori: lesione di alto grado del tendine dell’adduttore lungo di destra. Da qui il recupero lampo per rispondere presente alla chiamata della sua Nazionale (la Croazia). Il granata riesce nei suoi intenti, eppure non fa nemmeno tempo a mettere piede in Germania che il suo Europeo termina ancora prima di iniziare. Nuova ricaduta, altro stop.

Ed è così, che il classe ‘97 dà il via ad un secondo percorso di recupero. Questa volta l’obiettivo muta, non l’importanza per Vlasic. Seguito con maniacale attenzione dallo staff granata del neo tecnico Vanoli, il nativo di Spalato (che ha scelto di rimanere a Torino malgrado l’addio del suo connazionale e mentore Juric), ha trascorso gran parte del mese di luglio al Filadelfia. Non a caso – l’avranno notato i fan più attenti – il croato non ha preso parte alla spedizione di Pinzolo, sede del ritiro estivo dei sabaudi. Solo tanto lavoro e la volontà di farsi trovare pronto al momento opportuno.

Salvo colpi di scena, anche per la mini tournée organizzata in Francia, il Torino sarà orfano del nativo di Spalato. La speranza (o per meglio dire l’obiettivo) è quello di evitare nuove ricadute, senza forzare il piede sull’acceleratore come già accaduto alle porte dell’estate. Poco importa se Vlasic salterà quindi le amichevoli con Lione e Metz, ben più significativo l’esordio stagionale dei piemontesi in Coppa Italia. Come riportato da Toro Goal l’undici di agosto andrà in scena Torino Cremonese, quella è la data cerchiata in rosso sul calendario dal lungodegente sabaudo. Altrimenti qualsivoglia discorso verrà rinviato alla prima di campionato col Milan.