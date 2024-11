Torino, guarda Zapata: il bellissimo gesto col Monza

Torino, il gesto di Duvan Zapata verso i compagni dopo il pareggio con il Monza: nonostante l’infortunio rimane uno dei leader dello spogliatoio

La stagione di Duvan Zapata è finita con il brutto infortunio al legamento anteriore del ginocchio contro l’Inter, ma non di meno il colombiano continua a rimanere uno dei leader del Torino.

Come riportato da Tuttosport la punta granata ieri dopo il pareggio contro il Monza è andato a rincuorare i compagni dopo il risultato deludente contro i brianzoli. Fin dal 15 ottobre, data in cui si è operato a Lione, Zapata è sempre rimasto accanto ai compagni al punto di decidere di effettuare la prima parte della rieducazione proprio in città sotto la cura dei fisioterapisti granata.