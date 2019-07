Il presidente del Toro, Urbano Cairo, ha parlato da Bormio sulla situazione della squadra e dell’ottima forma di Zaza e Belotti

Intercettato ai microfoni di Toro Channel, il presidente del Toro, Urbano Cairo, ha risposto ad alcune domande dopo esser arrivato nel pomeriggio a Bormio. Ecco le sue parole sulla situazione della squadra e delle condizioni ottimali di Zaza e Belotti: «Ho seguito le prime due amichevoli, mi sembra che la squadra abbia fatto bene. Ovviamente non sono due test molto attendibili ma la squadra sta arrivando bene alla fase di conclusione. Il fatto di avere la mentalità di portare più giocatori nell’area avversaria ti dà l’occasione di fare più gol. L’anno scorso con l’Olginatese, più forte del Merano ma non troppo, vincemmo solo 3-1, quindi qualcosa vorrà dire, sebbene questi test sono indicativi fino a un certo punto, con tutto il rispetto».

«Zaza-Belotti? Si conoscono molto bene, sono amici dai tempi della Nazionale. Avranno l’opportunità di giocare insieme perché proviamo dei moduli che lo possono permettere. Il fatto che ci sia un bel rapporto anche fuori dal campo sicuramente aiuta. Poi so che Zaza è molto voglioso. Io credo molto in lui, l’anno scorso lo presi a fine mercato, l’anno scorso ha fatto vedere le sue qualità solo in parte, ma io sono molto fiducioso e credo nelle sue potenzialità».