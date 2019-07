Toro, i convocati per la sfida contro il Debrecen: torna Bonifazi

Il Toro ha diramato la lista dei convocati per la sfida di ritorno di Europa League contro il Debrecen: torna Bonifazi

Dopo la nota uscita sul sito ufficiale del Toro relativa alla non convocazione di Lyanco e di Lukic per infortunio, ecco diramata la lista dei 19 convocati di Mazzarri in vista del ritorno contro il Debrecen. I 19 convocati di Mazzarri:

PORTIERI: Gemello, Rosati, Sirigu

DIFENSORI: Ansalsi, Bonifazi, Bremer, De Silvestri, Gilli, Izzo, NKoulou, Singo

CENTROCAMPISTI: Baselli, Berenguer, Meite, Rincon

ATTACCANTI: Belotti, Millico, Rauti, Zaza