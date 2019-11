Toro, il derby della verità: Mazzarri punta sulla prima volta di Belotti

Toro, derby della verità per i granata alle prese con un momento delicato: Mazzarri punta sulla prima volta di Belotti

I risultati deludenti, le prestazioni ancor più allarmanti, una panchina che traballa e pesanti defezioni dell’ultimo minuto. In mezzo a tanti punti di domanda, però, Walter Mazzarri si affaccia al derby della Mole con una certezza. Che risponde, ovviamente, al nome di Andrea Belotti.

Il capitano granata è il punto fermo di un undici su cui il tecnico di San Vincenzo ha meditato a lungo nelle ultime ore, per tentare di arginare tra le mura del Grande Torino l’esuberanza tecnica della Juventus. Al Gallo, insomma, Mazzarri chiederà una prima volta. Il numero nove granata, infatti, in carriera non ha mai battuto i bianconeri: appena 2 pareggi e ben 9 sconfitte in 11 precedenti tra Toro e Palermo. In occasione della stracittadina sabauda, però, anche due reti all’attivo, entrambe nell’anno solare 2016. Un passato che Mazzarri spera di rinverdire questa sera…