Toro, l’Europa passa dai gol della coppia Belotti Zaza

Oggi prima stagionale del Toro a Bormio, Mazzarri potrebbe rilanciare la coppia Belotti Zaza in vista dell’esordio europeo

A due settimane dall’esordio nei preliminari di Europa League, oggi alle 16 a Bormio il Toro scenderà in campo per la prima amichevole stagionale. Contro i padroni di casa mister Mazzarri cercherà le prime risposte, dopo una settimana di duro lavoro atletico. Il tecnico livornese ha pensato a un Toro più offensivo per questa stagione, e la sfida con la Bormiese sarà l’occasione per vedere alcune novità in campo. La prima settimana di lavoro ha visto l’allenatore provare a lungo il 3-4-3, ma negli ultimi giorni si è visto anche un inedito 3-4-1-2. Questo modulo è studiato per sfruttare appieno le potenzialità della coppia Belotti Zaza, che nella scorsa stagione non ha dato i frutti sperati ma in cui Mazzarri crede ancora molto.

Il Gallo e l’attaccante lucano sono amici di lunga data, e il mister granata potrebbe puntare su di loro per conquistare la fase finale di Europa League. I due si intendono a meraviglia, e si sono presentati in ritiro in forma smagliante. Alle spalle di Belotti e Zaza è stato provato Iago Falque, nell’inedita posizione di trequartista. Il ruolo è quello su misura per Simone Verdi, ma tra Toro e Napoli non si è ancora trovato l’accordo per i trasferimento del pavese in granata. Il galiziano è al contrario uno dei perni dell’altro modulo provato da Mazzarri il 3-4-3. Questa soluzione vede appunto Iago a destra, Belotti centravanti e Alex Berenguer sulla sinistra, con Zaza riserva di lusso. Anche se il mercato deve ancora decollare, a Mazzarri non mancano le alternative per varare la sua rivoluzione tattica per l’Europa.