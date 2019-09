Toro, non solo Mazzarri: c’è un altro rinnovo in vista

Toro, non soltanto Mazzarri: c’è un altro rinnovo di contratto in vista in casa granata, ecco di chi si tratta

Doppio rinnovo in arrivo in casa Torino. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, non sarebbe soltanto quello di mister Mazzarri il contratto pronto ad essere esteso. Al contrario, sarebbe molto vicina una seconda fumata bianca.

Quella che interesserebbe l’accordo in essere tra il club e Kevin Bonifazi, con firma imminente fino al 2024. Un segnale di grande fiducia verso il centrale ex Spal, rimasto in granata nonostante le tante offerte estive.