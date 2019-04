Toro, Zaza tesse e disfa la tela: gol ed espulsione contro il Cagliari

Toro, Zaza protagonista positivo e negativo nella partita contro il Cagliari: l’ex Juve prima sigla il vantaggio, poi si fa espellere

Simone Zaza si è reso protagonista in positivo e in negativo nella gara casalinga contro il Cagliari. L’ex attaccante della Juve, ha infatti portato in vantaggio la squadra di Mazzarri, con un gol da attaccante puro su assist di Izzo. Ha poi esultato come Belotti, per ringraziarlo della vicinanza in questi mesi.

Zaza però ha poi macchiato la sua pagella, con una brutta espulsione. L’attaccante lucano, già ammonito, ha mandato l’arbitro a quel paese dopo che gli era stato fischiato un fallo. Zaza è stato espulso, lasciando il Toro in difficoltà. Infatti, dopo tre minuti, è arrivato il gol del pareggio di Pavoletti. Ennesima prova di maturita fallità?