Toronto scopre Insigne: primo gol nella notte e 4-3 a Nashville

Toronto scopre finalmente Lorenzo Insigne, che è riuscito a sbloccarsi con la sua nuova squadra: il gol è subito decisivo

Un 4-3 a Nashville per continuare come si deve. Nella notte un altro successo per Toronto che, finalmente, ha visto anche la prima rete ufficiale di Lorenzo Insigne con la nuova maglia.

Un classico tiro a giro poi risultato decisivo ai fini del risultato e la gioia di non avere più quel peso di doversi sbloccare addosso. Il terzo gol per i canadesi è stato invece segnato da Bernardeschi, che continua nel suo ottimo momento di forma.